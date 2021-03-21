Çukur aşıklarının yaş farkı şok etmişti! Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı'dan kötü haber
Show TV'nin fenomen dizisinde tanışıp aşk yaşayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'dan hayranlarını üzecek haber geldi.
Show TV'deki Çukur dizisinde tanışıp sevgili olan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti aralarında yaş farkı nedeniyle sık sık olay oluyordu. Aralarında 18 yaş farkı olan çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarına dair iddia ortaya atılmıştı.
Rıza Kocaoğlu, güzel sevgilisi Hazal Subaşı'nı kalbine etiketlediği gönderiyi Instagram hesabından yayınlamıştı. İddiaları yalanlamış olsa da gerçek ortaya çıktı.
24 yaşındaki Hazal Subaşı ile kendisinden 18 yaş büyük olan Rıza Kocaoğlu fikir anlaşmazlığı nedeniyle beraberliklerini noktalama kararı aldı.
Geçen ay yollarını ayırdıkları ortaya çıkan ünlü çift, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.