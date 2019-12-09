Cruzeiro tarihinde ilk kez küme düştü ortalığı savaş alanına döndü

Sona eren Brezilya Ligi'nin ilk 6 sırasındaki ekipler olan Şampiyon Flamengo'nun yanı sıra Santos, Palmeiras, Gremio, Athletico Paranaense ve Sao Paulo önümüzdeki sezon Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanırken Cruzeiro ile birlikte ligden düşen diğer takımlar ise Chapecoense ve Avai oldu.