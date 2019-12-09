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Cruzeiro tarihinde ilk kez küme düştü ortalığı savaş alanına döndü

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro, 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düşünce taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi.

Bugüne kadar sayısız futbolcuyu dünya futboluna kazandıran ve şampiyonluklar yaşayan mavi beyazlı ekip, Brezilya Ligi'nde sezonun son haftasında Serie A'ya veda etti.

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Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmada büyük üzüntü yaşanırken taraftarlar maçın bitişini engellemek için olaylar çıkarttı. Güvenlik güçlerinin yatıştırmaya çalıştığı olayların ardından maç normal süresinin bitmesine kısa bir süre kala tamamlanamadı.

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Sezona eyalet şampiyonluğu ile başlamalarına rağmen Mayıs ayından beri süregelen yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Cruzeiro'da kötü sonun başlangıcı hazırlanmış oldu.

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Sona eren Brezilya Ligi'nin ilk 6 sırasındaki ekipler olan Şampiyon Flamengo'nun yanı sıra Santos, Palmeiras, Gremio, Athletico Paranaense ve Sao Paulo önümüzdeki sezon Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanırken Cruzeiro ile birlikte ligden düşen diğer takımlar ise Chapecoense ve Avai oldu.

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