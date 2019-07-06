Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor

Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'a ilk teklif Ç.Rizespor'dan geldi. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde Rize ekibine cevabını bildireceği öğrenildi.

Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor - Sayfa 1

Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.

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Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor - Sayfa 2

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şartların uygun olması halinde Topal’ı takımında görmek istediğini belirtmişti.

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Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor - Sayfa 3

Bu gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının alınması yönünde rapor verdiği Mehmet Topal’a menajeri aracılığıyla teklif yapıldığı ve kendisinden cevap beklendiği öğrenildi.

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Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor - Sayfa 4

Mehmet Topal'ın adının Beşiktaş ve Galatasaray'la da anıldığı iddia edilmişti.

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