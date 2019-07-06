Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'a ilk teklif Ç.Rizespor'dan geldi. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde Rize ekibine cevabını bildireceği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.
18
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şartların uygun olması halinde Topal’ı takımında görmek istediğini belirtmişti.
28
Bu gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının alınması yönünde rapor verdiği Mehmet Topal’a menajeri aracılığıyla teklif yapıldığı ve kendisinden cevap beklendiği öğrenildi.
38
Mehmet Topal'ın adının Beşiktaş ve Galatasaray'la da anıldığı iddia edilmişti.
48