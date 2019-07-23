Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi.
2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi.
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ABD savcıları, Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti. Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.
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34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.
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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ise Kathryn Mayorga hakkında, “Oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi” diyerek tartışmaya katılmıştı.
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