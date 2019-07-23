Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi.

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı - Sayfa 1

2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi.

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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı - Sayfa 2

ABD savcıları, Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti. Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı - Sayfa 3

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.

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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı - Sayfa 4

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ise Kathryn Mayorga hakkında, “Oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi” diyerek tartışmaya katılmıştı.

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