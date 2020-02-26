Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. sosyal medyaya ayak bastı
RONALDO'nun dokuz yaşındaki oğlu Ronaldo Jr. sosyal medya dünyasındaki yerini aldı.
Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile daha öncesinde kendi hesabından bir çok paylaşımda bulunuyordu. Artık küçük Ronaldo kendine ait Instagram hesabını açtı. Üstelik Ronaldo Jr. 1 günde 1 milyon takipçiye ulaştı.
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Instagram'da en çok takip edilen ünlüler sıralamasında geçtiğimiz yılı birincilikle kapatan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da sosyal medyaya girdi.
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9 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr. 1 günde 1 milyon takipçiye ulaştı.
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İlk paylaşımını video olarak yapan Ronaldo Jr., daha sonra babası ve kardeşleriyle bir kare, son olarak da Georgina Rodríguez ile paylaşımda bulundu.
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