Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! Kaderi bu transfere bağlı...

"BOŞ YER YOK"

Yabancı kontenjanı dolu olan Al Nassr kulübünde bir oyuncunun takımdan gönderilerek yer açılması beklenirken, konuyla alakalı konuşan bir kulüp yetkilisi "Al Nassr, Ronaldo için henüz lisans çıkaramadı. Çünkü yabancı bir oyuncu için boş yer yok. Yabancı oyunculardan birinin satışıyla ilgili müzakereler sürüyor. Henüz son aşamaya girilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

