Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! Kaderi bu transfere bağlı...
Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi ekibi Al Nassr olurken, 37 yaşındaki oyuncunun bu tercihi tüm dünyada çokça konuşulmuştu. Portekizli yıldızın henüz lisansı çıkarılmış değil. Ortaya atılan iddaya göre Ronaldo'nun kaderi Konyaspor'a bağlı. İşte flaş transferde detaylar...
Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan ve bu kararıyla gündeme bomba gibi düşen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi konuşulmaya devam ediyor.
37 yaşındaki yıldız oyuncu yıllık 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olurken, iş birliği ve sponsorlarla birlikte yılda 200 milyon Euro gibi astronomik bir rakam kazanması bekleniyor.
LİSANSI ÇIKARILAMIYOR
Öte yandan bu transfer resmi olarak açıklanmış olsa da Portekizli yıldız halen resmi olarak Al Nassr kulübünün oyuncu değil çünkü lisansı çıkarılamıyor.
"BOŞ YER YOK"
Yabancı kontenjanı dolu olan Al Nassr kulübünde bir oyuncunun takımdan gönderilerek yer açılması beklenirken, konuyla alakalı konuşan bir kulüp yetkilisi "Al Nassr, Ronaldo için henüz lisans çıkaramadı. Çünkü yabancı bir oyuncu için boş yer yok. Yabancı oyunculardan birinin satışıyla ilgili müzakereler sürüyor. Henüz son aşamaya girilmedi" ifadelerini kullanmıştı.