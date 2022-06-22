Cristiano Ronaldo'nun 1.7 milyon sterlinlik arabası hurdaya döndü
Lüks araba koleksiyonu ile bilinen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 1.7 milyon sterlin değerindeki lüks aracı İspanya'da trafik kazasına karıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya tatilde kötü haber geldi.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'nun 1.7 milyon sterlin değerindeki Bugatti Veyron model aracı Majorca şehrinde trafik kazasına karıştı.
Saat 11:00 civarında bir kır evinin kapısına çarpan otomobildeki sürücünün Ronaldo olmadığı ve olayda yalnızca maddi hasar oluştuğu bildirilirken, polisin kaza hakkında inceleme başlattığının altı çizildi.
Kazaya başka bir aracın karışmadığı ve lüks aracın ön tarafının ciddi oranda hasar aldığı öğrenildi. Kaza sonrası araç, çekiciye bindirilirken hemen mavi branda ile örtüldü.