Cristiano Ronaldo'dan bomba seks itirafı: Georgina ile yaptığımızdan daha güzel değildi

"Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor'': Kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, milli takımda ise Avrupa şampiyonluğu kazanan 34 yaşındaki Ronaldo, "Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor. Başarı bağımlısıyım. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni motive eden şey bu." diye konuştu.