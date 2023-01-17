Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a çabuk alıştı: Yıllık 200 milyon euro, lüks yaşam!
İngiliz devi Manchester Unıted'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herkesi şaşırtarak Al Nassr' transfer olan Cristiano Ronaldo ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a taşındı. Dünya yıldızı Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni hayatlarını gözler önüne seriyor. İşte Suudi Arabistan'da Yıllık 200 milyon euro kazanacak olan Ronaldo'nun renkli hayatından kareler...
Cristiano Ronaldo, Al Nassr transferi sonrası ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a yerleşti.
Kendisine özel tahsis edilen lüks villada ailesiyle birlikte yaşayan Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez de yeni hayatlarına alıştı.
Yıllık 200 milyon euro kazanacağı öne sürülen Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, Arabistan'daki hayatlarını sosyal medyadan gözler önüne seriyor.
Rodriguez, ailenin Suudi Arabistan'da bir tema parkında eğlenirken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına "Riyad, ne kadar güzelsin" yazdı.