Cristiano Ronaldo patladı! O isimleri topa tuttu: "Ona saygı duymuyorum, adını bile duymadım"

Portekizli yıldız, ünlü gazeteci Piers Morgan ile TV röportajı için bir araya geldi. 90 dakikalık röportajın detayları da The Sun aracılığıyla medyaya sunuldu. Cristiano Ronaldo'nun gündemi sarsacak bu röportajı vermesindeki ana nedenin üzerine atılan suçlamalar olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın kendisine yönelik sunulan ithamlardan, küçümsemelerden, bitmeyen suçlamalardan artık bıktığı ve gündemdeki konulara açıklık getirmek istediği ifade edilmişti.