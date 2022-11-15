Cristiano Ronaldo patladı! O isimleri topa tuttu: "Ona saygı duymuyorum, adını bile duymadım"
Portekizli Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo açtı ağzını yumdu gözünü. Juventus'tan ayrıldıktan sonra Manchester United'a geri dönen Ronaldo takımdaki durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri takımdan gönderilmeye çalışılan tecrübeli futbolcu, verdiği röportajda yaşananları anlattı ve o isimleri adeta topa tuttu. İşte Cristiano Ronaldo'nun gündeme bomba gibi düşen o açıklamaları...
Premier Lig devi Manchester United'a geri dönen, 2. döneminde teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük bir kriz haline gelen Ronaldo verdiği röportajda bomba açıklamalara imza attı.
Portekizli yıldız, ünlü gazeteci Piers Morgan ile TV röportajı için bir araya geldi. 90 dakikalık röportajın detayları da The Sun aracılığıyla medyaya sunuldu. Cristiano Ronaldo'nun gündemi sarsacak bu röportajı vermesindeki ana nedenin üzerine atılan suçlamalar olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın kendisine yönelik sunulan ithamlardan, küçümsemelerden, bitmeyen suçlamalardan artık bıktığı ve gündemdeki konulara açıklık getirmek istediği ifade edilmişti.
Cristiano Ronaldo, 2003-09 arasında formasını giydiği Manchester United'a 2021'de Juventus'tan transfer olarak geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinin forması altında 24 golle takımın en golcü ismi olsa da United, ligi altıncı sırada bitirebilmişti.
Juventus sonrası Manchester City'ye transferi gündeme gelen Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson etkisiyle kalbinin sesini dinleyerek United'a döndüğünü belirtti. Yaptığı açıklamada Ronaldo, "Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim" ifadelerini kullanmıştı.