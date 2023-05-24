Cristiano Ronaldo golü attı secdeye kapandı! Ronaldo Müslüman mı oluyor?

Arabistan Ligi'nin 28. hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da kozlarını paylaştı. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren golü atarak galibiyeti getirdi. Gol sonrası secdeye gitmesi ise maça damga vurdu. Tüm dünyanın konuştuğu bu hareket ise 'Ronaldo müslüman mı oluyor?' sorularını gündeme taşıdı.