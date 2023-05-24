Cristiano Ronaldo golü attı secdeye kapandı! Ronaldo Müslüman mı oluyor?
SUUDİ Arabistan'a transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Arabistan Ligi'nin 28. hafta maçında takımını öne geçiren golü attı ardından da secde yaptı. Filistin hassasiyetiyle bilinen Ronaldo'nun secdeye kapanması "Ronaldo Müslüman mı oluyor?" tartışması başlattı. Yıldız futbolcudan herhangi bir açıklama gelmedi. İşte o secde anları...
Arabistan Ligi'nin 28. hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da kozlarını paylaştı. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren golü atarak galibiyeti getirdi. Gol sonrası secdeye gitmesi ise maça damga vurdu. Tüm dünyanın konuştuğu bu hareket ise 'Ronaldo müslüman mı oluyor?' sorularını gündeme taşıdı.
Arabistan Ligi'nin 28. hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddiaları konuşulan Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo'nun, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü attıktan sonra yaptığı hareket olay oldu.
Cristiano Ronaldo, takımına maçı kazandıran golü attıktan sonda gol sevinci sırasında secdeye gitti. Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Tüm dünya onu konuşuyor
Gol attıktan sonra arkadaşlarının ısrarıyla secde eden Ronaldo'nun o anları dünya gündemine oturdu. Kısa süre içinde milyonlarca kişiye erişen bu gol sevinci sosyal medyada da en çok konuşulacak konular arasına girdi.