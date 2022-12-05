Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı! 500 milyon Euro alacak
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Dünya Kupası sürerken Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiana Ronaldo transfer bombasını patlattı. Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Alacağı para ise rekorları paramparça etti...
Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yollarını karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı. Portekiz kaptanı olarak Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldız Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.
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İspanyol gazetesi Marcan'nın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
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Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.
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Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.
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