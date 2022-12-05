Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı! 500 milyon Euro alacak

Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yollarını karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı. Portekiz kaptanı olarak Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldız Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.