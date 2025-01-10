“Çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti sırasında Güzelyurt Mahallesi’nde tamamlanan köy evleri ve TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu. Köy evlerinin şubat ayına kadar teslim edilmesi talimatını veren Kurum, bölgenin örnek bir köy ve cazibe merkezi olacağını belirtti. Bakan, ayrıca şehir merkezinde yapımı süren valilik binasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan köy evlerinde ve Pınarbaşı Mahallesi’ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Vatandaşlar Bakan Kurum’a büyük ilgi gösterirken taleplerini dile getiren bir vatandaşın “Bu konuyu çözerse deprem bölgesinin Kara Murat’ı çözer diyorlar” sözleri gülümsetti.
"Şubat ayına kadar teslim edelim"
Bakan Kurum, "Asfalt bu tip bölgelerin dokusunu bozuyor. Dokuya uygun, kilitli parke taşlarıyla yolları yapalım.
Çocuklar için ahşap malzemelerle güzel parklar yapalım” dedi.