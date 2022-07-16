Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. NTV'de yer alan habere göre daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi. En sık görülen corona virüs belirtileri: