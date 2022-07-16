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Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

İNGİLTERE Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan vakalar sonrasında görülen semptomları güncelledi. 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre Covid-19 semptomlarında boğaz ağrısı ilk sıraya yükseldi.

Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

 İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. NTV'de yer alan habere göre daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi. En sık görülen corona virüs belirtileri:

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Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

KOKU KAYBI - YÜZDE 10

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Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

KULAK AĞRISI- YÜZDE 11

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Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın

NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11

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