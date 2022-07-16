Covid-19'un belirtileri güncellendi! En sık görülen semptomlara bakın
İNGİLTERE Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan vakalar sonrasında görülen semptomları güncelledi. 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre Covid-19 semptomlarında boğaz ağrısı ilk sıraya yükseldi.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. NTV'de yer alan habere göre daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi. En sık görülen corona virüs belirtileri:
120
KOKU KAYBI - YÜZDE 10
220
KULAK AĞRISI- YÜZDE 11
320
NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11
420