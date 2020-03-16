Covid-19'u iki yıl önce anlatan Güney Kore dizisi My Secret Terrius olay oldu!
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan Korona virüs salgını günden güne şiddetini arttırırken, 2018 yılında Güney Kore'de çekilmiş My Secret Terrius dizisinde bu salgını işlemeleri sosyal medyada gündeme oturdu.
Önce Çin'de görülen ardından diğer bölge ve dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs salgını özellikle İran ve İtalya'yı çok fena vurdu. 2018 senesinde Güney Kore imzalı My Secret Terrius dizisinde, günümüzde ortaya çıkan bu virüs salgınını işlemeleri gündeme oturdu.
2019 yılının sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Salgın nedeniyle birçok ülkede uçuşlar yasaklanırken uluslararası etkinlikler iptal edildi. Sanattan, spora birçok etkinlikler ertelendi.
2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti ortaya çıkarken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
"Mutasyona uğramış bir virüs": Dizinin 10. bölümündeki hastane sahnesinde koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.