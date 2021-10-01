Covid-19'u bildi! Azerbaycanlı Şaman'ın Türkiye kehanetlerini duyan inanamadı: İstanbul, siyaset, deprem...
Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 için tahminleri bir bir tutarken, Türkiye kehanetleri sosyal medyada gündem oldu.
2020 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. Koronavirüsün yanı sıra ekonomik problemler ve doğal afetler baş gösterdi. 2020'de yaşanacak felaketleri önceden söyleyen isim Azerbaycanlı Şaman Kahin olmuştu.
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Dünya henüz 2020'de yaşanan felaketleri tolere edememişken kahinin 2021 yılı için söyledikleri duyanları korkuttu.
İşte Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Dünya ve Türkiye için kehanetleri...
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Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak.
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Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek.
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