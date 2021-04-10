Covid-19'da kritik dönemeç! Aşıda haziran ayı planı ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 40 yaş üstünün aşılanmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Bu da temmuz başına kadar 32.4 milyon kişinin aşılanması demek. Bilim Kurulu üyeleri bu hedefi ve 40 yaş üstünün aşılanmasının ne anlama geldiğini anlattı.
Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre, haziran sonuna kadar Türkiye nüfusunun 32.4 milyonu aşılanmış olacak. Şimdiye kadar sağlık personeli ile 65 yaş üstü vatandaşların tamamı aşılandı.
Aşılanmasına başlananlar arasında ise Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı personel, İçişleri Bakanlığı’na bağlı personel, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan personel, cezaevlerinde kalanlar, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektöründe çalışanlar, 60-64 yaş arası bireyler bulunuyor.
Aşıda yeni hedeflere ilişkin Bilim Kurulu üyeleri görüşlerini aktardı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 40 yaş ve üzerinin haziran sonuna kadar aşılanması ülkenin önemli bir nüfus popülasyonunun bağışık olmasını sağlar. Çünkü hastalığı ağır atlatanlar bu gruplarda olduğu için aşılama, yorulmuş sağlık personeline de katkı sağlayacaktır. 14 Ocak günü sağlık personeli ve bir süre sonra 65 yaş üstünün aşılanmalarına başlanmıştı. Bu kişiler iki doz aşılarını oldular.
Eğer temmuz sonuna kadar 20 yaş üzerinin aşılanması da tamamlanırsa ciddi bir oranı yakalarız. Toplum bağışıklığı oluşabilmesi için sırası gelen herkesin aşı yaptırması önemli. Aşı olmayanların sayısı çok olursa, toplum bağışıklığı konusunda sorunlar olacaktır. Özellikle varyant virüslerin arttığı son günlerde herkesin ulaşabildiği aşıyı yaptırması çok önemli.