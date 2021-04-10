Aşıda yeni hedeflere ilişkin Bilim Kurulu üyeleri görüşlerini aktardı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 40 yaş ve üzerinin haziran sonuna kadar aşılanması ülkenin önemli bir nüfus popülasyonunun bağışık olmasını sağlar. Çünkü hastalığı ağır atlatanlar bu gruplarda olduğu için aşılama, yorulmuş sağlık personeline de katkı sağlayacaktır. 14 Ocak günü sağlık personeli ve bir süre sonra 65 yaş üstünün aşılanmalarına başlanmıştı. Bu kişiler iki doz aşılarını oldular.