Covid-19'da korkunç senaryo! 'Süper varyant' uyarısı geldi salgın ne zaman bitecek?
İngiliz bilim insanları, 'Süper varyant' uyarısıyla hükümete rapor sundu. Raporda 'en korkunç senaryo' nitelendirilen durum, gündeme bomba gibi düştü. Bilim insanları ayrıca iyimser senaryoya da yer verirken salgın ne zaman bitecek sorusuna yanıt geldi.
Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.
En korkunç senaryo
Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.