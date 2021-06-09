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Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

Anadolu Ajansı
Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

Türkiye'de 7 Mayıs'ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran'da yüzde 2,5'e geriledi. Ağır hasta sayısı da aynı dönemde üçte bir oranında azaldı.

Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

Türkiye'de 7 Mayıs'ta Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran'da yüzde 2,5'e geriledi. Ağır hasta sayısı da aynı dönemde üçte bir oranında azaldı.

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Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs'ta ise yüzde 5 seviyesine indi.

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Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

Kovid-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs'ta 100 kişiden 4,2'sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti. 31 Mayıs'ta uygulanan 219 bin 461 Kovid-19 testinden 6 bin 493'ü pozitif çıktı.

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Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.

3 Haziran'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.

Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.

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