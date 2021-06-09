Covid 19'da kapanma sonrası Haziran ayı vakalar ne durumda?

Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.

3 Haziran'da Kovid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.

Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.