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Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini canlandıran Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı.

Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye'de koronavirüs vakaları arttıkça ünlü isimlerden de gelen kötü haberler de artmaya başladı. Son olarak Türkiye'de çok izlenen, uzun yıllar devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini canlandıran Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı.

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Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu önceki gün özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, virüsün akciğerlerine indiğini söyledi. 

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Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Tedavisine devam edilen oyuncu Instagram hesabından oksijen maskesiyle fotoğrafını paylaşarak akciğerlerinin açılmaya çalıştığını söyledi.

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Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde sağlığıyla ilgili açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, şunları söyledi:

"Evet, sonunda ben de kovid olmayı başardım. Biraz akciğerlerime de inmiş maalesef.''

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