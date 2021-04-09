Covid 19'a yakalanmıştı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye'de koronavirüs vakaları arttıkça ünlü isimlerden de gelen kötü haberler de artmaya başladı. Son olarak Türkiye'de çok izlenen, uzun yıllar devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini canlandıran Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı.