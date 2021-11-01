Covid-19'a karşı etkili! İyileşmeyi yüzde 70 arttırıyor: Hastanede kalışı azaltıyor

Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi’nden katılan bilim insanı Anitra Carr, "Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların corona virüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi” diye konuştu.