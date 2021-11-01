Covid-19'a karşı etkili! İyileşmeyi yüzde 70 arttırıyor: Hastanede kalışı azaltıyor
Dünya genelinde yapılan 12 klinik araştırmanın sonucunda koronavirüs tedavisinde süreyi kısaltan etken bilim insanlarını heyecanlandırdı.
Dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ortak klinik çalışma sonucunda C vitaminin şiddetli Covid'i önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği açıklandı.
Bu hafta Life dergisinde yayınlanacak olan 12 klinik araştırmanın sonucunda, vitaminin damardan verilmesinin kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanın hastanede kalış süresini kısaltabileceği tespit edildi.
Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi’nden katılan bilim insanı Anitra Carr, "Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların corona virüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi” diye konuştu.
Araştırmacılar, yirmi adet portakalın bir gram C vitamini sağladığını, bu nedenle bunun yeterli olmayarak takviye gerektirdiğini söyledi.