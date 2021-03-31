Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yıldızı parlayan son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Wilma Elles de koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs yüzünden oldukça stresli ve gergin zamanlar geçiren Elles, eski hastalığının nüksettiğini söyledi.