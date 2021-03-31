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Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

Wilma Elles koronavirüse yakalanmasının ardından bir başka hastalığı ile yeniden yüz yüze geldiğini ve korktuğunu anlattı.

Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yıldızı parlayan son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Wilma Elles de koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs yüzünden oldukça stresli ve gergin zamanlar geçiren Elles, eski hastalığının nüksettiğini söyledi.

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Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

Geçtiğimiz gün Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin açılışında konuşan 34 yaşındaki Elles, şunları anlattı:

"Daha önce strese girdiğimde ve korktuğumda, geceleri uyurgezerlik olurdu. Uykumda geceleri kalkıp yürürdüm. Bu hastalık uzun zamandır yoktu, nüksetti.''

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Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

''Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım; balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni" 

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Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı

"Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum. Özellikle korona artınca daha çok korkuyorum.''

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