Covid 19 yüzünden Wilma Elles'in başka hastalığı tekrarladı 'Korkuyorum' deyip anlattı
Wilma Elles koronavirüse yakalanmasının ardından bir başka hastalığı ile yeniden yüz yüze geldiğini ve korktuğunu anlattı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yıldızı parlayan son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Wilma Elles de koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs yüzünden oldukça stresli ve gergin zamanlar geçiren Elles, eski hastalığının nüksettiğini söyledi.
Geçtiğimiz gün Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin açılışında konuşan 34 yaşındaki Elles, şunları anlattı:
"Daha önce strese girdiğimde ve korktuğumda, geceleri uyurgezerlik olurdu. Uykumda geceleri kalkıp yürürdüm. Bu hastalık uzun zamandır yoktu, nüksetti.''
''Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım; balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni"
"Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum. Özellikle korona artınca daha çok korkuyorum.''