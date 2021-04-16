Covid-19 yoğun bakımında hasta yaşı 30'a indi! 'Kırmızı kod'lu alan ilk kez görüntülendi
Akdeniz Üniversitesi Covid-19 yoğun bakımında 'Kırmızı kod'lu alan görüntülendi. Prof. Dr. Melike Cengiz, yoğun bakımdaki hasta yaşının 30'lu yaşlara indiğini söyledi. Hemşire Ayşena Ünal ise "23 yaşında bir hastamızı kaybettik. O bizi inanılmaz etkiledi. Hiçbir bağımız, yakınlığımız olmamasına rağmen hepimiz ağladık" dedi.
AÜ Hastanesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle geçen haftalarda B planını devreye soktu. Entübe edilen hastalar için bir yıldır kullanılan tüm yoğun bakımların 3'te 2'si, Covid hastaları için ayrıldı. Vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımların yüzde 95'i doldu. Kanser, trafik kazaları gibi normal hastaların kaldığı yoğun bakım ünitelerinde de ciddi yoğunluk yaşanıyor.
A planı işe yaramadı...: Yoğun bakımların efektif kullanılması, çok acil olmayan ve yoğun bakım gerektiren ameliyatların ertelenmesi kararı alındı. Geçen sene uygulanan 'A' planında iki ayrı yoğun bakım Covid hastaları için ayrılırken, vaka artışındaki doluluk nedeniyle 'B' planı devreye alınarak, yeni bir yoğun bakım alanı oluşturuldu.
Artış devam ederse...
Toplam 2 Covid Yoğun Bakım ünitesinde bulunan 24 yatağın tamamında Covid tedavisi gören hasta bulunuyor. Vaka artışının bu hızla devam etmesi halinde 3'üncü Covid Yoğun Bakım ünitesinin devreye girmesi öngörülüyor.
Bir yıldır hastaları hayatta tutmak için yoğun mücadele eden sağlık çalışanları, tedavinin yanı sıra hastaların öz bakımlarını da yerine getiriyor. Sağlıkçılar, ölümle burun buruna gelen hastaların motivasyonlarını yükseltmek için güler yüzle çalışmalarına canla başla devam ediyor.