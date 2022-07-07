Covid-19 vakaları patladı! İlk İstanbul'da başladı 'maske yasağı geliyor' uyarısı

Son bir ay içinde hastanelere yapılan başvuruların artması, koronavirüste ‘yeni dalganın’ habercisi olarak nitelenirken, son haftada risk gruplarında yoğun bakımlara yatışların da arttığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, bilim insanlarının değerlendirdiği haftalık verilerde, son üç haftada vaka sayıları önce yüzde 150, geçen hafta ise yüzde 115 arttı. Bu kapsamda 13-19 Haziran arasında 10 bin 954 olan haftalık vaka sayıları, 20-26 Haziran tarihlerinde 26 bin 635’e, 27 Haziran-3 Temmuz arasında ise 57 bin 113’e yükseldi. Böylece 3 hafta içinde Covid-19 vakaları 5 kat artmış oldu.