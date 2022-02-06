Covid-19 testi 14 aydır pozitif çıkıyor! 'Çok gencin ölümünü gördüm' deyip uyardı
İSTANBUL'da koronavirüs testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan, "Hastanede geçirdiğim 14 ayda benim gibi birçok lösemi hastası geldi. Bu hastalar tedavilerini olup gitti. Önlemini aldıktan sonra sorun olmuyor. İnsanlara şunu söylemek istiyorum; aşı olun ve hastaneye yatmayın" dedi.
Lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020'den bu yana tüm Kovid-19 testleri pozitif çıkan Muzaffer Kayasan, vatandaşların aşı olarak hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yükünü azaltmalarını istedi. İstanbul'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan yapan 56 yaşındaki Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından başarılı bir tedavi süreci geçirdi.
Kayasan, lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı ve nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gördü.
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Kayasan, lösemi rahatsızlığı sebebiyle de hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, "Özel bir durumum da olduğu için hastanedeki bütün birimlerdeki doktor ve sağlık çalışanları benimle çok yakından ilgilendi. 14 aydır beni ayakta tutmak için her şeyi denediler. Plazma kan verdiler, bağışıklık sistemini güçlendirici her şeyi denediler." diye konuştu.
Kayasan, Covid-19 testi olduğu 19 Aralık 2020'den bu yana yaptırdığı 78 testin tamamının pozitif sonuçlandığını anlatarak, farklı hastanelerde yaptırdığı testlerin de pozitif çıktığını söyledi. Tedavi sürecinde hastane gözlemlerine de değinen Kayasan, şöyle konuştu: