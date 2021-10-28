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Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı

Anadolu Ajansı
Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, fluvoksamin adlı bir antidepresanın şiddetli Covid-19 riski bulunan hastalar arasında, hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Genellikle depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için kullanılan hapın sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı ortaya konuldu. İlacın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar ucuz bir tedavi yöntemine kavuşacak.

Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı

Etken maddesi fluvoksamin olan antidepresan ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32 azalttığı bildirildi.

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Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı

“Lancet Global Health” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, antidepresanların Kovid-19 hastaları üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma yürüten bilim insanları, Brezilya'da yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş 1500 kişiyi inceledi.

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Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı

Çalışmada, deneklerin yarısından, evdeyken 10 gün boyunca günde iki kez 100 miligram fluvoksamin içeren ilacı kullanması istendi, kontrol grubuna ise plasebo verildi.

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Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı

Uzmanlar, deneklerden hangisinin hastaneye gittiğini ya da hangilerinin acil serviste uzun süre kaldığını görmek için dört hafta boyunca hastaları takip etti.

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