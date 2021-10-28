Covid-19 tedavisinde antidepresan umudu! Fluvoksamin ölümcül hastalık riskini 3'te bir azalttı
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, fluvoksamin adlı bir antidepresanın şiddetli Covid-19 riski bulunan hastalar arasında, hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Genellikle depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için kullanılan hapın sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı ortaya konuldu. İlacın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar ucuz bir tedavi yöntemine kavuşacak.
Etken maddesi fluvoksamin olan antidepresan ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32 azalttığı bildirildi.
“Lancet Global Health” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, antidepresanların Kovid-19 hastaları üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma yürüten bilim insanları, Brezilya'da yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş 1500 kişiyi inceledi.
Çalışmada, deneklerin yarısından, evdeyken 10 gün boyunca günde iki kez 100 miligram fluvoksamin içeren ilacı kullanması istendi, kontrol grubuna ise plasebo verildi.
Uzmanlar, deneklerden hangisinin hastaneye gittiğini ya da hangilerinin acil serviste uzun süre kaldığını görmek için dört hafta boyunca hastaları takip etti.