'Covid-19 savaşçısı' hemşireler, rahat nefes alacak günleri özlüyor

"Geçen yıl da Hemşireler Günü'nde Kovid-19 ile mücadele halindeydik. Normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Kovid-19 bitene kadar üzerimize düşen görevi yapacağız. Vatandaşlarımız da kendilerine düşen görevi yaparsa çok seviniriz, daha rahat nefes alırız."