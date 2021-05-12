'Covid-19 savaşçısı' hemşireler, rahat nefes alacak günleri özlüyor
MERSİN ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaşta ön cephede yer alan hemşireler, bir yandan salgında özverili çalışmalarıyla hastalara şifa dağıtmanın gururunu yaşıyor bir yandan da rahat nefes alabilecekleri günleri iple çekiyor.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kovid-19 Polikliniğinde görevli hemşireler, hastalar için bir yıldan uzun zamandır yoğun mesai yapıyor. Kovid-19'la mücadelede fedakarlık gösterenlerin en başında gelen hemşireler, görevlerini ihmal etmeden sürdürüyor. Tedbirleri elden bırakmadan çalışmalarına devam eden hemşireler, hastalarına şifa olabilmenin gururunu yaşıyor.
Hemşire Hülya Özmen,Kovid-19 sürecinin kendileri açısından zorlu geçtiğini söyledi. Buna rağmen hastalarla yakından ilgilendiklerini, salgın sürecinde görevlerini özverili şekilde sürdürdüklerini anlatan Özmen, şöyle konuştu:
"Kısıtlamalar geldikten sonra biraz rahatladık. Hasta sayısında düşüş oldu. Vatandaşlarımızdan ricamız, tüm tedbirlere uymaları. Özellikle gençler hafife alıyor. Bu konuyu ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum. Vaka sayılarının azalması iş yükümüzü de azalttı. Hemşireler Günü'ndeyiz ama çalışmaya devam ediyoruz."
"Geçen yıl da Hemşireler Günü'nde Kovid-19 ile mücadele halindeydik. Normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Kovid-19 bitene kadar üzerimize düşen görevi yapacağız. Vatandaşlarımız da kendilerine düşen görevi yaparsa çok seviniriz, daha rahat nefes alırız."