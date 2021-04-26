Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilenen İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti
Covid-19 salgınından geçtiğimiz yıl sert şekilde etkilenen İtalya'da kısmi açılma yaşanıyor. Bugün itibarıyla okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonlar yeniden açılırken halk sokaklara akın etti.
İtalya, Covid-19'un ikinci ve üçüncü dalgalarını yönetmek için aylarca uygulanan sıkı kilitlenmelerin ardından bugün kısmen açıldı. Ülke, bu kapsamda pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik kaybı yaz aylarında toparlamayı umuyor.
Bölgeler risk faktörlerine göre kategorilere ayrıldı: Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli "sarı" kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.
Bununla birlikte, barlar ve restoranların dışarıda masa hizmetini yeniden başlatmalarına izin verildi.
Sarı kategoride yer alan bölgelerde, ayrıca her düzeydeki eğitim kademesinde yüz yüze eğitim başladı.