Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilenen İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti

Bölgeler risk faktörlerine göre kategorilere ayrıldı: Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli "sarı" kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.