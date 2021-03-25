Covid-19 salgınında talep patladı! Sivas'tan 70 ülkeye gönderiliyor paraya para demiyorlar
SİVAS'ta yerli üretim yapan firma salgını fırsata çevirdi. Covid-19 sürecinde evlerde en çok ihtiyaç duyulanı üreten şirket, 70 ülkeye ihracata başladı. Fiyatlar Avrupa'dakinin yarı fiyatına olmasına rağmen paraya para demiyorlar.
Covid-19 sürecinde gıda stoku yapmak isteyenler, kolay kurulabilen ve daha az yer kaplayan soğuk hava depolarına yöneldi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan bir firma, yüzde 80’i yerli üretim olan, 10 dakikada kurulabilen soğuk hava odasını yurt dışındaki benzerlerinin yarı fiyatına üretti.
Avrupa pazarını ele geçirecekler
Yaklaşık 2 metre genişliğe, 2 metre 30 santimetre yüksekliğe sahip olan 10 metreküp hacme sahip soğuk hava odaları, firma tarafından dünyanın farklı noktalarında 70’den fazla ülkeye satılıyor. Firma yeni geliştirdiği ürünüyle Avrupa pazarına da hakim olmayı planlıyor.
Firma yöneticisi Kürşad Korkmaz, Covid-19 sürecinde insanların gıda stoku için soğuk hava depolarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Covid-19 süreciyle birlikte tüm dünyada insanlar en doğal ürünü bir şekilde depolama ihtiyacı duydu." dedi.
Korkmaz, "Bizim bu odamız da bu ürünlerin muhafazasıyla ilgili alanlar oluşturdu. Ürünlerimize bu süreçte rağbet arttı." diye konuştu.