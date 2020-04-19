Covid-19 salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere koştular
GÜRCİSTAN'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde 21 Nisan'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağına rağmen, vatandaşlar Paskalya Bayramı başlaması nedeniyle kiliselerde düzenlenen ayinlere katıldı.
Başkent Tiflis'te Gürcü Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia'nın Kutsal Üçleme Katedrali'nde yönettiği törene önceki yıllardaki gibi kalabalık olmasa da Kovid-19 salgınının getirdiği yasaklamalara rağmen çok sayıda kişi katıldı.
120
Ülkede 21 Nisan'a kadar gece saat 21:00 ile sabah saat 06:00 arası ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etmemeye çalışanlar, bu saatler içerisinde kiliselerde veya kiliselere ait avlularda kaldılar.
220
Öte yandan, OHAL çerçevesinde özel araçların da kullanımının yasaklandığı Gürcistan'da insanlar kiliselere yürüyerek gitti.
320
Ayinlere katılanlar bulundukları kiliselerde veya kilise önünde sosyal mesafeyi korudu.
420