Covid-19 salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere koştular

Başkent Tiflis'te Gürcü Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia'nın Kutsal Üçleme Katedrali'nde yönettiği törene önceki yıllardaki gibi kalabalık olmasa da Kovid-19 salgınının getirdiği yasaklamalara rağmen çok sayıda kişi katıldı.