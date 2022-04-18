Covid-19 salgını o şehri coşturdu! İstanbul'dan Tekirdağ'a büyük kaçış var

Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Tekirdağ’da 3 bin 336 konut satışının, 850’si ilk satış, 2 bin 486’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.