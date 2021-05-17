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Covid-19 kapamasıyla işleri altüst olan kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Covid-19 kapamasıyla işleri altüst olan kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm hayatı altüst olan 33 yaşındaki kadın hayatında yaptığı değişiklikle 48 bin TL kazandı.

Covid-19 kapamasıyla işleri altüst olan kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

İngiltere'de 33 yaşındaki Amy Nicholson, 2020'nin başlarında Covid-19 salgını patlak verdiğinde hayat planları tamamen altüst olmuştu. O sırada kiralık bir evde yaşıyor ve bir ipotek için para biriktiriyordu.

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Covid-19 kapamasıyla işleri altüst olan kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Koronavirüs salgınıyla kapanmanın devreye girmesiyle Amy serbest çalışmasının yavaşladığını fark etti. 

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Covid-19 kapamasıyla işleri altüst olan kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Serbest pazarlama danışmanı, aniden kirasını ve faturalarını karşılayamayacağını fark etti.

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Covid-19 kapamasıyla işleri altüst olan kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Amy, tam zamanlı olarak minibüse taşınmanın, giden harcamalarını azaltırken serbest çalışmasını sürdürmenin mükemmel bir yolu olabileceğine karar verdi.

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