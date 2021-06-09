Covid-19 hastaları için geliştirildi! İnsansı robot 'Grace' dikkat çekiyor
Hanson Robotics, sağlık alanında faaliyet göstermesi için yeni bir robot prototipi geliştirdi. Grace adı verilen insansı robot, koronavirüs hastalarıyla iletişim kuracak.
Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, yeni bir robota imza attı. Şirket hatırlarsanız 2016 yılında insansı robot Sophia'yı geliştirmişti.
Robotik şirketi Sophia'nın popülerleşmesinin ardından Grace adı verilen yeni bir insansı robot geliştirdi. Koronavirüs sebebiyle karantinaya giren kişilerle iletişime geçmek adına geliştirilen robot hemşire, oldukça başarılı görünüyor.
Robot hemşire Grace, önümüzdeki yıl Hong Kong başta olmak üzere Çin, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde faaliyete geçecek. Dünyanın tamamında kullanılıp kullanılmayacağı hakkında tam bir açıklama yapılmayan robot hemşirenin kabiliyetleri de oldukça yüksek.
3 dil biliyor
Robot hemşire Grace, toplamda üç dil konuşabiliyor. Konuştuğu diller arasında ise Mandarin, İngilizce ve Kantonca yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ülkeye ulaştıkça, konuştuğu dil sayısının artması bekleniyor.