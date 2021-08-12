Covid-19 aşısında grafen iddiası! Son noktayı koydular aşıda çirkin oyun bozuldu
Sosyal medyada koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia atıldı. Aşı karşıtlarının birçok kez paylaştığı video kısa sürede viral olurken aşıda grafen iddiası olay yarattı. Beklenen açıklama geldi...
Dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.
Aşı için korkunç iddia!
Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.