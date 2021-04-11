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Covid-19 aşısı olan 30 yaşındaki Bensu Soral'a tepki yağdı! Aşı önceliği bakın ne çıktı

Covid-19 aşısı olan 30 yaşındaki Bensu Soral'a tepki yağdı! Aşı önceliği bakın ne çıktı

İçerde ve Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle büyük bir popülerliğe kavuşan 30 yaşındaki Bensu Soral'ın aşı olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Covid-19 aşısı olan 30 yaşındaki Bensu Soral'a tepki yağdı! Aşı önceliği bakın ne çıktı

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama çalışması devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu Bensu Soral geçtiğimiz gün BioNTech'in aşısını olduğunu açıklamıştı.

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Covid-19 aşısı olan 30 yaşındaki Bensu Soral'a tepki yağdı! Aşı önceliği bakın ne çıktı

Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin... Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

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Covid-19 aşısı olan 30 yaşındaki Bensu Soral'a tepki yağdı! Aşı önceliği bakın ne çıktı

Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı eleştirdi. 

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Covid-19 aşısı olan 30 yaşındaki Bensu Soral'a tepki yağdı! Aşı önceliği bakın ne çıktı

Tepkiler sonrasında Bensu Soral sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

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