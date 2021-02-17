Coşkun Sabah'ın yeni mesleği şaşırttı sektör değiştirdi bambaşka bir işe el attı
Pandemi nedeniyle konserlere çıkamayan Coşkun Sabah, yepyeni bir işe girişti. Ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen Sabah, sektör değiştirdi.
Coşkun Sabah, pandemi sürecinde ekonomik sıkı yaşadığını, söylemiş hatta açıklamalarıyla tepki çekmişti. ''3-4 ay dayanırım ama sonra sıkıntı'' diyen Sabah, yeni bir sektöre el attı. Ali Eyüboğlu ile Seher Kılıç'ın sunduğu 'Magazin Noteri' programına konuk olan sanatçı, yeni işiyle ilgili şunları söyledi:
''Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik.''
''Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar.''
''Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım.''