Coşkun Sabah'ın kızı Roza mayolu fotoğraf paylaştı babasından yasak geldi

"Bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz"

Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullandı.