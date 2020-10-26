Coşkun Sabah yasaklamıştı kızı Roza Sabah Instagram'a bomba gibi döndü

Pandemide ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı yönünde haberler yayınlanınca sözlerinin çarpıtıldığını belirten sabah, ''15 milyon gayrimenkulum var. Geçinemiyorum dediğimi ispatlayana noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim” demişti. Sabah açıklamasında "Kimse çıkmadı çünkü böyle bir şey demedim'' dedi.