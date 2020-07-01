Coşkun Sabah ''Tam bir bataklık'' deyip o hesabını kapattı herkese tavsiye etti
Karantina sürecinde ''Geçinemiyorum'' diyen ünlüler arasında en çok eleştiri alan isimlerden Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek o hesabını kapattı.
Son zamanlarda kazancı üzerine yaptığı açıklamalarla en çok konuşulan isimlerden biri olan Coşkun Sabah, Ömür Gedik ve Tolga Hece'nin sunduğu Tek Hece adlı Instagram canlı yayınına konuk oldu.
110
Aylık ödemelerinin fazla olduğunu belirterek ekonomik güçlükler çektiğini söylediği için günlerce konuşulan Coşkun Sabah, eleştirilerin ardından Twitter hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.
210
Karantina döneminde yaptığı "geçinemiyorum" açıklamasıyla tepki çeken Sabah, şu açıklamayı yaptı:
"Sözlerim mutasyona uğratılıyor. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Oysa benim yakınmam yok, durum tespiti yapmıştım.''
310
''Bıktım, Twitter hesabımı da kapatıyorum. Herkese de kapatmalarını tavsiye ederim. Orası tam bir bataklık."
410