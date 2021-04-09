Coşkun Sabah milyonluk yatırım yaptı şaka ile Eskişehir'de bu işe başladı! Gören inanamadı
Tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Coşkun Sabah'ın yeni işini duyanlar inanamadı.
Geçtiğimiz haftalarda Bülent Ersoy'un kendisine kurduğu kumpas itirafı ve kızı Roza Sabah'la ilgili yaptığı mini şort açıklamasıyla gündeme gelen 68 yaşındaki Coşkun Sabah bu kez farklı bir konuyla gündem oldu.
1970'lerden beri aktif müzik yaşamını sürdüren usta sanatçı, koronavirüs salgını nedeniyle müzik dünyasına zorunlu ara vermek zorunda kalmıştı.
Müzik yaşamına ara veren Sabah, yeni işiyle hayranlarını şaşkına çevirdi.
Şarkıcı Coşkun Sabah, arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.