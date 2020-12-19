Coşkun Sabah kızının bikinili pozları için olay sözler 'İzmirli değil Diyarbakırlıyım!'
Coşkun Sabah, son zamanlardaki açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları hakkında yaptığı yeni açıklamalar ise tartışma yaratacak gibi gözüküyor.
Son günlerde katıldığı bir televizyon programında seneler önce Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını itiraf edip ardından yan çizmesiyle konuşulan Coşkun Sabah, yine olay açıklamalara imza attı. Sabah, bu kez ikinili fotoğraflarının gündemde yer almasına ilişkin konuştu.
Hülya Avşar ile bir dönem aşk yaşayan Coşkun Sabah, askerdeyken Avşar kızının kendisini Tanju Çolak ile aldattığını söylemişti. Ancak Sabah daha sonra öyle bir açıklamada bulunmadığını iddia etmişti.
Sabah, Hülya Avşar olayı hakkında şunları söyledi:
''Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. UçanKuş TV'ye konuktum. Müzikten konuştuk sonra 'Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı' diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza.''
''Hülya Avşar’ın beni Tanju Çolak’la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.''