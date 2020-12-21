Coşkun Sabah kızı Roza Sabah'ın bikinili hallerine kızmıştı inkar etti ses kaydı çıktı

''İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?''



