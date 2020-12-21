Coşkun Sabah kızı Roza Sabah'ın bikinili hallerine kızmıştı inkar etti ses kaydı çıktı
Coşkun Sabah kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına tepki gösterirken söyledikleriyle toplumu ötekileştirdiği için kızdırmıştı. Sabah, 'Ben öyle bir söylemedim' diyerek yalanladı fakat ses kaydı ortaya çıktı.
Coşkun Sabah, son zamanlarda yaptığı açıklamalarını yalanlamasıyla magazin gündeminde yer alıyor. Son günlerde sıklıkla dikkat çeken açıklamalar yapan Sabah, sözlerinin üzerinden birkaç gün geçince ise 'Ben öyle bir şey söylemedim' diyerek yalanlıyor. Fakat Sabah, yine baltayı taşa vurdu.
Bir dönem kızı Roza Sabah'ın bikinili pozları magazin gündemini salladı. Uzun bir süre Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın Instagram'da yayımladığı bikinli pozları magazin gündeminde konuşulunca Sabah, tepki gösterdi. Hatta kızı Roza'ya bikinili hallerini Instagram'da paylaştığı için kızdı.
Geçtiğimiz günlerde de bu konu Coşkun Sabah'a hatırlatılınca şu ifadeleri kullandı:
''Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum.''
''İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?''