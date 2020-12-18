Coşkun Sabah Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak'la aldattığını itiraf edip yan çizdi
Coşkun Sabah, geçtiğimiz günlerde UçanKuş TV'de Hülya Avşar'ın kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını itiraf etti. Sabah, 3 gün sonra ise ihanet itirafını yapmadığını iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah, UçanKuş TV'de bir magazin programına katıldı. Sabah, sohbet esnasında eski sevgilisi Hülya Avşar hakkında bomba bir itirafta bulundu.
Coşkun Sabah, Hülya Avşar ile yaşadığı aşktan bahsederken, "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya" dedi. Seneler sonra gelen bu ihanet itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum'' ifadelerini kullandı.
Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, ''Evet, evet doğru Tanju Çolak idi'' dedi.