Çorum'daki tekstil mağazası kullanılmaz hale geldi! Ürünler apar topar dışarı çıkarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan bir tekstil ürünleri mağazasında, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Binadan çıkan dumanlar ise tüm caddeyi kapladı.
Sabah saatlarınde çevre sakinlerini korkutan yangın, Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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Kısa sürede büyüyen ve mağazanın tamamını saran alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Bu sırada vatandaşlar ve komşu esnaflar alev alev yanan iş yerindeki malları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
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Araç yol kenarına itildi: Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken, mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
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Kullanılmaz hale geldi: Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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