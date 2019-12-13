Çorum'da zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerin tamamı taburcu edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Osmancık ilçemizde 103 öğrencimizin kaldığı öğrenci pansiyonunda 12 Aralık'ta zehirlenme olayına maruz kalarak Osmancık Devlet Hastanesinde ve il merkezindeki hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."