Çorum'da yüklenici firma parasını alamayınca sokaklara döşediği kaldırım taşlarını kepçe ile söktü

Yeşilçatma Mahallesi, İkizler Sokak, Demir Sokak, Çeltikçiler Sokak ve Tan Sokak’ta başlayan kilit parke taşı döşeme işi yüklenici firma tarafından yapılmaya başlandı. Daha sonra söz konusu sokaklara döşenen kilit parke taşları yüklenici firma çalışanları tarafından kepçe yardımıyla söküldü.