Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı

ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı - Sayfa 1

ÇORUM-Ankara yolunda meydana gelen kazada; Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı.

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Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı - Sayfa 2

Kazada, 7 kişi yaralandı.

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Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı - Sayfa 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı - Sayfa 4

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

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