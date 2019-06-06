Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı
Demirören Haber Ajansı
ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
ÇORUM-Ankara yolunda meydana gelen kazada; Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı.
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Kazada, 7 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
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