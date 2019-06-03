Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı

ÇORUM’da seyir halindeyken refüje çarpan TIR'ın kapağının açılması sonucu dorsede bulunan karpuzlar yola saçıldı. Yol, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı - Sayfa 1

ÇORUM'da, refüje çarpan TIR'ın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı - Sayfa 2

Kaza, Çorum- Samsun karayolu İskilip kavşağı yakınlarında meydana geldi.

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Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı - Sayfa 3

Adana'dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz (50), yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi.

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Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı - Sayfa 4

TIR karayolunda refüje çıkarken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrularak, yola döküldü.

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