Çorum'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
İhlas Haber Ajansı
ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Cep telefonları ile görüntülenen kavgayı; vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.
ÇORUM’un Sungurlu ilçesi Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.
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Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
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Cep telefonları ile görüntülenen kavgayı; vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.
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