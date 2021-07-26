Çorum'da üretiyor ömür boyu garanti veriyor! Avrupa'dan alıp tekrar Avrupa'ya satıyor

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında üretim ve nakliye izni alan Poyraz, yılda ürettiği ortalama 500 bıçağın yarısını, yurt dışındaki, çoğunluğu yabancı müşterilerine internet aracılığı ile gönderiyor.