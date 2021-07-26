Çorum'da üretiyor ömür boyu garanti veriyor! Avrupa'dan alıp tekrar Avrupa'ya satıyor
ÇORUM'da yaşayan Abdulsamet Poyraz, 5 yıl önce açtığı atölyede yurt dışında satış yapmaya başladı.
Meslek lisesinde torna tesviye bölümünden mezun olup bu alanda uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra sağlık sorunları nedenleriyle memleketi Çorum'a dönen Abdulsamet Poyraz, babasından öğrendiği demir işçiliğini bıçaklara olan tutkusuyla birleştirip atölye açtı.
Ürettiği bıçakları önce yakın çevresine, ardından internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerine ulaştıran Poyraz, talep gelmeye başlayınca ürünlerini yurt dışına da göndermeye başladı.
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında üretim ve nakliye izni alan Poyraz, yılda ürettiği ortalama 500 bıçağın yarısını, yurt dışındaki, çoğunluğu yabancı müşterilerine internet aracılığı ile gönderiyor.
Malzeme de yurt dışından
Çeliği İsveç, Rusya ve Avusturya'dan alan Poyraz, kişiye özel bıçak, kabza ve kılıf tasarımı da yapıyor.